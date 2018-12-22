Виктор Гончаренко: "ЦСКА растерял много очков в августе, но затем мы набрали ход"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его команда растеряла много очков в августе. 41-летний специалист был признан лучшим тренером Белоруссии в 2018 году.

- У нас ушла группа людей, которая составляла костяк в течение 10 лет, - сказал Гончаренко в интервью Ассоциации белорусской федерации футбола. - Они вместе пришли и вместе ушли, кроме Акинфеева. Мы думали, как их заменить. Было много сомнений. У нас не было паники, а была напряженная работа. Мы пересмотрели много футболистов. Все, что получилось, - это плод работы селекционного отдела, Романа Бабаева и тренерского штаба.

В августе мы растеряли много очков, но затем набрали ход. У нас появился баланс. Мы изначально не рассчитывали на двойной обыгрыш "Реала" и третье место в чемпионате России.

ЦСКА занимает 3-е место в чемпионате России, имея в активе 30 очков после 17 туров.

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