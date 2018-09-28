Виктор Гончаренко: "ЦСКА провел напряженный матч против "Оренбурга"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 9-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:0) заявил, что эта игра была тяжелой.

- Очень напряженный матч, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Было много единоборств. Возможно, нам не хватало скорости движения мяча - может быть, из-за синтетики. Иногда не хватало финального паса. Периодами мы держали мяч. В целом хорошая игра, грубостей не было.

ЦСКА занимает 3-е место в РПЛ после девяти туров, иемя в активе 16 очков.

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