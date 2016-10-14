19:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "ЦСКА обязательно будет атаковать"

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Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко перед гостевым матчем 10-го тура чемпионата России против ЦСКА назвал армейцев фаворитами предстоящей встречи. По словам специалиста, от команды Леонида Слуцкого всегда стоит ждать угроз с флангов и опасности при исполнении "стандартов".

– Не думаю, что у нашей команды будет преимущество в матче против ЦСКА, – отметил в эфире канала "Наш футбол" Гончаренко. - ЦСКА может и обязательно будет атаковать. Соперник очень вариативен. Команда Слуцкого хорошо действует на флангах. Также армейцы сильны при исполнении "стандартов". Нам сегодня, безусловно, придется непросто.

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