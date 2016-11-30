Виктор Гончаренко: "ЦСКА? Обсудим, когда будет повод"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после матча 16-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2) отметил, что сопернику повезло в концовке. Специалист подтвердил, что в его контракте есть пункт, согласно которому уфимцы будут обязаны отпустить его в ЦСКА в случае запроса от армейцев, передают из Санкт-Петербурга корреспонденты "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ и Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, что белорус считается главным кандидатом на замену наставнику ЦСКА Леониду Слуцкому.

– Разочарования от сегодняшнего результата нет, – начал Гончаренко. – Важно то, что у нас есть команда, ведь мы стали играть гораздо лучше по сравнению с началом сезона. Дорогого стоит то, что мы приезжаем в Санкт-Петербург без обреченности. Более того, по ходу игры чувствуем, что можем выиграть. Провели хороший матч и даже могли победить. Видимо, петербуржцам воздалось за драматичную концовку в Краснодаре.

– Перед вашей командой стоит задача попасть в Лигу Европы?

– Стоит задача готовиться к каждому следующему матчу. Сыграли с "Зенитом" – думаем о Томске. Не должны распыляться.

– Как относитесь к слухам о вашем переходе в ЦСКА?

– Вы знаете, осталось мало клубов, куда меня не отправляли. У меня есть команда, которой я руковожу и получаю удовольствие.

– Не мешают ли эти слухи при подготовке к играм?

– Слухи не вредят, у команды проблем нет.

– Есть ли у вас в контракте пункт, при котором "Уфа" не будет препятствовать, если ЦСКА захочет видеть вас главным тренером команды?

– Пункт есть, да.

– Если ЦСКА к вам обратится с таким предложением, вы ответите согласием?

– Когда будет повод, тогда и будем обсуждать. Сейчас смысла говорить об этом нет.