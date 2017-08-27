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17:27 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "ЦСКА нужно побыстрей отойти от эмоций, связанных с выходом в Лигу чемпионов"


Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед началом матча 8-го тура чемпионата России с "Ахматом" подчеркнул, что 106-летние клуба придает дополнительную мотивацию команде. По словам специалиста, армейцам хотелось бы победить в праздничный день

– Узнал о празднике по приезду на стадион. Конечно, нам бы хотелось победить в столь большой день, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Выход в Лигу чемпионов? Нужно побыстрее отойти от этих эмоций. ЦСКА хорошо готов к этой встрече и физически, и эмоционально. Натхо? Не сказал бы, что его выход на поле – ротация. Он нам нужен для большего конструктива в средней зоне.

Трансляция матча ЦСКА – "Ахмат"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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