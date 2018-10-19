20:20 | Футбол — РПЛ

Виктор Гончаренко: "ЦСКА нужно было сыграть умно – это мы и сделали "

Обсудить
0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о матче с  "Анжи" (2:0) в 11-м туре чемпионата России.

- Нам надо было сыграть нестандартно и быстро в районе штрафной площади "Анжи", - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". - И до первого мяча мы имели предпосылки, чтобы забить. После первого мяча наша задача упростилась. Нам надо было играть умно, контролировать мяч, что мы и сделали.

Все о чемпионате России – здесь.

Анжи - ЦСКА

 

Опрос

Как закончится матч 11-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...