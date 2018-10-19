Виктор Гончаренко: "ЦСКА нужно было сыграть умно – это мы и сделали "

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о матче с "Анжи" (2:0) в 11-м туре чемпионата России.

- Нам надо было сыграть нестандартно и быстро в районе штрафной площади "Анжи", - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". - И до первого мяча мы имели предпосылки, чтобы забить. После первого мяча наша задача упростилась. Нам надо было играть умно, контролировать мяч, что мы и сделали.

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