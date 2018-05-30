Виктор Гончаренко: "ЦСКА нужно 4-5 новых футболистов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что принимает непосредственное участие в поиске новичков. Вместе с тем, наставник армейцев отметил, что на сборы в Австрию с основным составом могут отправиться игроки "молодежки" Виталий Жиронкин и Наяир Тикнизян.

– Команду может покинуть много игроков. Кто будет создавать атмосферу в команде, да и в целом играть? У ЦСКА и так самая маленькая скамейка среди всех клубов РФПЛ.

– Наша общая задача – искать футболистов и подписывать с ними контракты, – цитирует "Чемпионат.com" Гончаренко. – Моя личная задача – посмотреть, что из этого может получиться. Подобрать схему, тренировочный процесс, чтобы мы сохранили тот уровень игры, который был в прошедшем сезоне. Я даже не называю характеристики футболистов, которые нужны. Нам просто необходимы сильные игроки, чтобы понять, как ими играть и побеждать.

– Как лично вы задействованы в поиске футболистов?

– Непосредственно. Селекционный отдел отбирает игроков, которых считает нужными. Я получаю отчеты, с тренерским штабом мы их оцениваем. Выношу вердикт – да или нет. Мы все обмениваемся впечатлениями. Дальше это отправляется обратно в селекционный отдел, потом Роману Бабаеву и Евгению Гинеру.

– Может сложиться ситуация, что вы попросите конкретного игрока?

– Да, почему нет? Такие ситуации есть.

– Такие игроки уже приходили в ЦСКА?

– К нам вообще мало кто приходил (смеется). Но сейчас, в текущей работе, такие ситуации есть.

– Сколько игроков нужно ЦСКА?

– Четыре-пять футболистов. Но это зависит от того, кто уйдет.

– В "молодежке" ЦСКА есть игроки, которые могут заиграть в основе?

– Есть, но не сразу, нужно время. Та плеяда молодых, которая к нам пришла, много играла вместе. Надо набраться терпения. Возможно, возьмем с собой на сбор Жиронкина и Тикнизяна.

– Летние сборы ЦСКА по традиции пройдут в Ватутинках?

– Нет, в Австрии. На нашей базе будет жить сборная Германии, и мы рассчитываем, что она пройдет далеко. Хотя в Ватутинках готовиться очень удобно. В Австрии только соперники для спаррингов лучше.