Виктор Гончаренко: "ЦСКА нужен баланс между атакой и обороной"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что армейской команде необходимо обрести баланс между обороной и атакой.

- Сразу нужно отметить организацию – великолепный стадион, отличное качество газона, которое вызывает самые восторженные отзывы! - сказал Гончаренко. - Что касается нашего футбола, исходя из возможностей, сложно требовать большего с команды. Тем не менее, движение вперед у нас есть. Мы лучше действуем в позиционном нападении, чем ожидалось. Но уровень подготовленности пока разный – у того же Эрнандеса, Ахметова. Баланса нет. А "Ростов" - опытная команда, она знает, что делать на поле.

Не могу сказать, что мы действовали в защите слишком разрозненно. Да, в моменте с голом недоработали, но в остальном не было предпосылок ко второму пропущенному мячу. Считаю, что обороняться мы продолжаем хорошо. Но нужен баланс между обороной и атакой. (Михаил ГОНЧАРОВ)