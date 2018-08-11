Виктор Гончаренко: "ЦСКА не хватило одного свежего игрока"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча третьего тура чемпионата России против "Енисея" (1:1).

- Тяжело однозначно оценить игру, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч! Премьер". - До удаления игра была вязкая, медленная, много длин передач и единоборств . После удаления игра раскрылась, нужно было рисковать, и пошли большие разрывы. Нам не хватило одного свежего игрока, чтобы попробовать выиграть эту игру. Весь вопрос в том, что сейчас все играют очень закрыто, и когда команды раскрываются, по-другому игра смотрится. Удаление Набабкина? Пока не общался с ним, сложно комментировать.

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