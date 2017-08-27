Виктор Гончаренко: "ЦСКА не хватило креатива при такой плотной обороне "Ахмата"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Ахмата" (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команде не хватило креатива. Он также добавил, что футбол разбивается на отрезки, когда соперник тянет время, а судья на это никак не реагирует.

– В перерыве Акинфеев уже после несправедливо засчитанного гола сказал, что по такой игре ЦСКА не сможет победить, если не будет лучше атаковать. Довольны наступательным футболом команды во втором тайме?

– Нам не хватает креатива при такой плотной обороне соперника, это да. Но еще раз скажу: когда каждый вынос от ворот или ввод стандартного положения сопровождается затяжкой времени, а судья никаким образом на это не реагирует, футбол разбивается на отрезки, – отметил Гончаренко. – Чем больше отрезков – тем больше это способствует обороняющейся команде.

– Не считаете, что Васин вновь виновен в пропущенном голе? И не хотите ли посмотреть Алибекова из молодежки, рассмотреть его на место центрального защитника?

– А вы родственник Алибекова? Зачем мы говорим о человеке, который с нами не тренируется? (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат" // Скандальный гол "Ахмата". Ошибка судей и реакция Акинфеева