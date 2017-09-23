Виктор Гончаренко: "ЦСКА не хватало Головина и травмированного Мариу Фернандеса"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 11-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) остался недоволен игрой и результатом. По его словам, армейцам не хватало скорости в атаке.

- Мы недовольны ни результатом, ни игрой, - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". - Нам не хватало динамики, скорости. У наших ворот напряжения практически не было. Мы пробовали взвинтить темп путем замен и освежить игру. Может быть, их надо было делать пораньше. Но мы сделали одну вынужденную замену из-за травмы Мариу Фернандеса. Возможно, одной замены нам из-за этого не хватило.

Мы привыкли к игре через три дня на четвертый. Здесь же был у большинства футболистов недельный цикл. К тому же нам не хватало Головина и Мариу, который знает, как атаковать.