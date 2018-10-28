Виктор Гончаренко: "ЦСКА не хватает опыта игры на несколько фронтов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Краснодара" (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России посетовал на неудачные замены. По его словам, команде не хватает опыта игра на нескольких фронтах.

– До замен мы хорошо смотрелись. Но после забитого мяча, после выхода на поле Хосонова и Бийола. Ни напора, ни начала атаки не было. Не могу сказать, что это– главная причина поражения. В целом, мы неплохо смотрелись. Но когда пропадает отбор и переход в атаку – появляются проблемы. Нам не хватает опыта игра на нескольких фронтах, кроме того, мы еще не до конца сыграны.

– ЦСКА в третьем матче дома не может победить прямого конкурента. Это уже системность?

– Каждая игра это отдельная история. Конечно, когда проигрываешь дома, это неприятно. Тут можно говорить о системности, но это, на мой взгляд, неправильно.

– Не жалеете о заменах? В частности по замене Чалова, когда вы убрали единственного форварда.

– Они напрашивались. Тот же Федя вроде и был на поле, но уже многое не выполнял из того, что мы делали раньше. Проблема не в том, что Чалов ушел, а в том, что игроки, вышедшие на его замену, не справились. (Александр Рогулев)