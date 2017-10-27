Виктор Гончаренко: "ЦСКА не хватает качественных атак, чтобы забить голы"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его команда не заслужила поражение от "Арсенала" (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Он также добавил, что тяжело вспомнить, когда армейцы забивали больше двух мячей.

– Если отвлечься от удаления, то у нас проблема, мы не можем создать много моментов у ворот соперника. Нам не хватает качественных атак, чтобы забивать голы, – сказал Гончаренко. – Мы мало забиваем, и это проблема, которую мы должны решить. Не думаю, что сегодня мы заслужили поражение, но и "Арсенал" не заслужил победу.

– Видите, за счет чего ЦСКА может прибавить в атаке?

– Конечно, мы видим, пытаемся что-то улучшить, говорим с футболистами. К сожалению, пока не можем улучшить эту ситуацию. Тяжело вспомнить, когда мы забивали больше двух мячей. (Павел ГУРЕВИЧ)

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