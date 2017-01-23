Виктор Гончаренко: "ЦСКА надо все попробовать, а потом определиться с окончательной схемой"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что команда должна иметь несколько схем, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам армейцы должны сначала попробовать несколько схем и из них выбрать одну.

– Команда должна в идеале иметь несколько схем, находиться постоянно в стадии эволюции. А что касается сравнения с "Ювентусом"... Две команды на сборах против нас играли тоже в три защитника. Чем больше у тебя вариантов, тем тебе проще. Нам надо все попробовать, а потом определиться с окончательной схемой. Одно дело, что в голове у меня, другое, как это воплощается в жизнь.