Виктор Гончаренко: "ЦСКА качественно подготовился к старту чемпионата России"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его команда качественно провела сборы и хорошо подготовилась к началу чемпионата России.

- На сборах было важно правильно организовать команду, ведь у нас обновился состав, ушли ветераны, - сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе. - Нужно было посмотреть молодежь, определиться с моделью игры. Мы проделали хороший объем работы, обошлись практически без травм и качественно подготовились к старту чемпионата России.

Первый матч нового сезона ЦСКА проведет 27 июля. В матче за Суперкубок России армейцы в Нижнем Новгороде сыграют с "Локомотивом".

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