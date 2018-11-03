Виктор Гончаренко: "ЦСКА хорошо готов к игре с "Динамо"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что команда хорошо готова и намерена держать мяч под свои контролем.

– Значит ли возвращение Бекао, что команда будет играть с тремя центральными защитниками? Мы можем по-разному играть, отметил Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер". - Даже по ходу игры менять наше расположение. Поэтому посмотрите сегодня, что из этого получится.

– Изначально какая расстановка?

– Вы же комментируете, поэтому оцените ситуацию с первых минут.

– Какой рисунок игры ожидаете, учитывая, что Динамо любит отдавать мяч?

– Мы, независимо от соперника, пробуем мяч забрать, поэтому понятно, что нам надо сегодня атаковать и держать в уме контратаки "Динамо". В любом случае игра раскроетя. Может быть, это произойдет во втором тайме. Посмотрим. Игра может по-разному пойти. Многое зависит от забитого мяча.

– Как оцените психологическое состояние команды, в связи с поражением в Краснодаре?

– Да нормально. Не вижу никаких проблем. Был длительный цикл, мы хорошо восстановились как физически, так и морально. Все хорошо готовы и заряжены.