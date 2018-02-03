Виктор Гончаренко: "ЦСКА еще предстоит внедрить Мусу"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что он доволен игрой своей команды в товарищеском матче против "Норшелланна" (1:1). По его словам, армейцы попробовали несколько игровых схем.

- Как оцените игру с "Норшелланном"?

- Если оценивать оборону, то где-то в середины игры мы испытывали проблемы. Но путем удачных перестроений мы игру улучшили. Что касается атаки, то нам еще предстоит внедрить Мусу. Он добавил нам качества, сегодня гол забил. Взаимопонимание у команды с ним должно быть лучше. У нас еще есть время для того, чтобы его внедрить.

- Хотелось бы задать вопрос по Мусе отдельно. Как вам его игра сегодня?

- Мы знаем, что он может лучше. Он зависим от команды, команда зависима от него. В ближайшее время необходимо вернуть те игровые связи, которые были, которые потерялись.

- Вы попробовали разные тактические схемы? Остались ли вы довольными ими?

- Да, доволен. Любой опыт полезен. Тем более, в матче против хорошего соперника, который тоже менял схемы. Мы должны безболезненно переходить от одной схемы к другой.