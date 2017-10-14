Виктор Гончаренко: "ЦСКА думает об игре с "Базелем", но только отдаленно"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Краснодара" посетовал на большое количество травмированных. Специалист подчеркнул, что Кирилл Набабкин уже имел опыт игры в центре защиты.

– Да, у нас есть проблемы с травмами, но это и шанс для остальных, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гончаренко. – Набабкин? Он уже играл на позиции центрального защитника, так что это не станет проблемой.

План? Нужно понимать, что у ЦСКА есть свой план на игру, а у соперника – свой. Мы не будем играть только вторым номером, если будет шанс на позиционную атаку – будем атаковать, поскольку мы это хорошо умеем.

Игра с "Базелем"? Думаем об этом, но только отдаленно. Плюс держим в уме тех, кто остался в Москве.

Трансляция матча "Краснодар" – ЦСКА