Виктор Гончаренко: "ЦСКА будет жить воспоминаниями о "Реале". Но надо идти вперед"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко​ рассказал клубной пресс-службе о нюансах подготовки команды на первом сборе в испанском Кампоаморе, сообщает официальный сайт армейцев.

– Если раньше практически все ребята знали, что такое Кампоамор и какая работа нам предстоит, то сейчас для многих футболистов такие сборы в диковинку. Тренировки до спаренных матчей, которые запланированы на 21 и 22 января, мы проводим в двухразовом режиме. Утренние занятия весьма интенсивны, вечером мы повышаем общую силовую выносливость. Это поможет нам заложить фундамент и пригодится в весенней части чемпионата. Работа предстоит достаточно тяжелая и напряженная, все остальное время ребятам нужно тратить только на восстановление, питание и на то, чтобы полноценно подходить к последующим тренировкам, – цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

– На первом занятии вы произнесли перед командой короткое эмоциональное напутствие – помимо прочего, в нем прозвучало название команды "Реал". Расскажете болельщикам, о чем шла речь?

– Мы все еще долго будем жить воспоминаниями о "Реале", той игрой, но как раз более реальная ситуация – готовиться к весенней части чемпионата, а не вспоминать то, что было вчера. Я говорил о том, что надо идти вперед, не оглядываясь назад.

– В первые дни в общей группе работают 23 футболиста, среди которых Алан Дзагоев, Абель Эрнандес и Ильзат Ахметов. Как вы оцениваете их состояние и кондиции всех ребят?

– Мы еще проводим тестирования, но я считаю, что все игроки вышли из отпуска в достаточно хорошем состоянии. Лишнего веса ни у кого нет, видно, что они выполняли программу, которую мы дали им на время каникул. Эмоциональный настрой тоже на уровне, в ходе тренировок много улыбок на лицах, все рады видеть друг друга и мяч, готовы к новым свершениям.

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