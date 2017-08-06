21:43 6 августа | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Что сказал Гранат? Такое не озвучивается"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обратил внимание на то, что арбитр матча 4-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:2) Владислав Безбородов не реагировал на затяжку времени игроками казанцев. Специалист не стал рассказывать, что сказал ему защитник "Рубина" Владимир Гранат во время перепалки.

– Во втором тайме "Рубин" очень активно затягивал время. Насколько это раздражало?

– В таких моментах может помочь только судья, но от него никакой реакции не было.

– Была перепалка возле вашей скамейки. Гранат подбежал и что-то вам сказал. Что именно?

– Такое не озвучивается.

– Вы сказали, что в целом довольны игрой после 11-й минуты, но было не так много моментов, как мы привыкли, скорее, был навал. Это следствие действий "Рубина" или проблем с атакой?

– Это "Рубин". Если нападающий находится за нашими опорными полузащитниками, такую команду всегда тяжело вскрывать.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-opytnoy-komande-nepozvolitelno-tak-nachinat-match/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

точно в дерби будет борьба конкурентов за девятое место.

22:45 6 августа

Slim Taller

Безбородов спартаковский судьишка,хотя из Питера.Армейцы конкуренты,вот и ослеп.На цирк с заменами никак не реагировал.Туркмен любит такой футбол.

22:18 6 августа

bond1951

безбород в своем репертуаре

22:15 6 августа

armi

ЦВБП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22:04 6 августа

odgsrres

ЦВБП!

21:55 6 августа