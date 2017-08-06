Виктор Гончаренко: "Что сказал Гранат? Такое не озвучивается"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обратил внимание на то, что арбитр матча 4-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:2) Владислав Безбородов не реагировал на затяжку времени игроками казанцев. Специалист не стал рассказывать, что сказал ему защитник "Рубина" Владимир Гранат во время перепалки.
– Во втором тайме "Рубин" очень активно затягивал время. Насколько это раздражало?
– В таких моментах может помочь только судья, но от него никакой реакции не было.
– Была перепалка возле вашей скамейки. Гранат подбежал и что-то вам сказал. Что именно?
– Такое не озвучивается.
– Вы сказали, что в целом довольны игрой после 11-й минуты, но было не так много моментов, как мы привыкли, скорее, был навал. Это следствие действий "Рубина" или проблем с атакой?
– Это "Рубин". Если нападающий находится за нашими опорными полузащитниками, такую команду всегда тяжело вскрывать.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-opytnoy-komande-nepozvolitelno-tak-nachinat-match/
shpasic
точно в дерби будет борьба конкурентов за девятое место.
22:45 6 августа
Slim Taller
Безбородов спартаковский судьишка,хотя из Питера.Армейцы конкуренты,вот и ослеп.На цирк с заменами никак не реагировал.Туркмен любит такой футбол.
22:18 6 августа
bond1951
безбород в своем репертуаре
22:15 6 августа
armi
ЦВБП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22:04 6 августа
odgsrres
ЦВБП!
21:55 6 августа