Виктор Гончаренко: "Что сказал Гранат? Такое не озвучивается"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обратил внимание на то, что арбитр матча 4-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:2) Владислав Безбородов не реагировал на затяжку времени игроками казанцев. Специалист не стал рассказывать, что сказал ему защитник "Рубина" Владимир Гранат во время перепалки.

– Во втором тайме "Рубин" очень активно затягивал время. Насколько это раздражало?

– В таких моментах может помочь только судья, но от него никакой реакции не было.

– Была перепалка возле вашей скамейки. Гранат подбежал и что-то вам сказал. Что именно?

– Такое не озвучивается.

– Вы сказали, что в целом довольны игрой после 11-й минуты, но было не так много моментов, как мы привыкли, скорее, был навал. Это следствие действий "Рубина" или проблем с атакой?

– Это "Рубин". Если нападающий находится за нашими опорными полузащитниками, такую команду всегда тяжело вскрывать.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"