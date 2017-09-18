Виктор Гончаренко: "Четвертые места в Лиге чемпионов? Это отголоски чемпионата России"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что армейцы играли на победу в Лиге чемпионов против "Бенфики" (2:1). По его словам, замена Аарона Оланаре на Тимура Жамалетдинова подтверждает это.

- Матч против "Бенфики" - сенсация? Тяжело говорить о ней, - сказал в эфире программы "После футбола" Гончаренко. - Мы ехали с надеждой взять очки, выходили на поле играть на победу. Мы заменили Оланаре на Жамалетдинова, потому что не хотели менять игровые построения.

Четвертые места в группе в прошлых розыгрышах Лиги чемпионов? Это отголоски чемпионата России. В Лиге чемпионов нам надо подстраиваться под соперника. Там больше играют, контролируя мяч, прессингуют на чужой половине поля. А в России другая ситуация, особенно в домашних матчах. К нам приезжают команды и думают, как бы не пропустить.