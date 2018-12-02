Виктор Гончаренко: "Чалову нужна пауза, на него выпала большая нагрузка"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил отсутствие лучшего бомбардира чемпионата России Виктора Чалова в стартовом составе на матч с "Ростовом".

"Чалову нужна небольшая пауза, потому что на него выпала большая нагрузка. Федор делает очень большой объем работы, поэтому сегодня мы отдали предпочтение Нисимуре, который достаточно хорошо работает на тренировках. Какой была реакция команды на поражение от "Виктории"? Реакция должна быть сегодня на поле.

Мы умеем забивать, находить в себе лучшее, и потом, в следующей игре смотреться лучше. Не думаем о том, что было вчера. В отличие от матча с "Ростовом" в первом круге, сейчас у нас другая команда. Далеко смотреть не стоит, надо подходить к каждому конкретному матчу. Не будем думать о том, что было в первом круге", - сказал Гончаренко в эфире "Матч ТВ".

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Ростов" - ЦСКА