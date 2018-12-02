Виктор Гончаренко: "Чалову нужна была пауза"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после матча с "Ростовом"(0:0) заявил, что Чалова поберегли для игр с "Енисеем" и "Реалом".

- Фернандес снял защитный шлем во втором тайме. Не рискованно ли это?

- Его игра это в целом риск, ему лучше играть в маске и шлеме. Но если он ощущает в них дискомфорт, то сбрасывает их. Это в любом случае на его усмотрение.

- Почему не сразу вышел Чалов и как вам игра Нисимуры?

- Чалову надо было дать некоторую паузу, у него был крайне напряженный график и в клубе, и в сборных, большой объем работы. Дали паузу, чтобы лучше подготовить его к "Енисею" и "Реалу". Нисимура в целом сыграл неплохо, он может не попадал в какие-то голевые моменты, но выполнил то, о чем мы его просили. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)