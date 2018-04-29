Виктор Гончаренко: "Было душно. Но мы не могли залезть и открыть крышу"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после ничьей в матче 28-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:0) отметил, что команде было трудно дышать под закрытой крышей стадиона "Санкт-Петербург", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Бескомпромиссная игра получилась, – начал Гончаренко. – Мы не пытались играть на ничью, пробовали победить во втором тайме путем другого расположения нападающих. Понимали, что "Зенит" опасен. Думаю, болельщикам игра понравилась. Мы увидели страсть, азарт.

– Означают ли эти потерянные два очка поражение в чемпионской гонке?

– Так далеко мы не загадываем. Надо готовиться к своим играм, а потом смотреть, как закончат свои матчи остальные.

– Вашей команде не было душно?

– Было. Мы тяжело дышали, но мы не могли залезть и открыть крышу.