Виктор Гончаренко: "Было душно. Но мы не могли залезть и открыть крышу"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после ничьей в матче 28-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:0) отметил, что команде было трудно дышать под закрытой крышей стадиона "Санкт-Петербург", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Бескомпромиссная игра получилась, – начал Гончаренко. – Мы не пытались играть на ничью, пробовали победить во втором тайме путем другого расположения нападающих. Понимали, что "Зенит" опасен. Думаю, болельщикам игра понравилась. Мы увидели страсть, азарт.
– Означают ли эти потерянные два очка поражение в чемпионской гонке?
– Так далеко мы не загадываем. Надо готовиться к своим играм, а потом смотреть, как закончат свои матчи остальные.
– Вашей команде не было душно?
– Было. Мы тяжело дышали, но мы не могли залезть и открыть крышу.
triftong
У таких сооружений есть как плюсы,так и минусы.
20:22
баламошка
Бомжи построили Распилку, чтобы убивать людей.
19:49
Pleafant
Гончаренко не знает,что крышу не могут открыть уже больше месяца.То ли бакланы замки сломали,то ли ключник унёс последние ключи.
19:22