Виктор Гончаренко: "Будем надеяться, что травма Фернандеса не очень серьезная"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Уралом" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России выразил надежду, что защитник Мариу Фернандес не получил серьезного повреждения. Футболист получил травму на 77-й минуте игры, его заменил Кирилл Набабкин.

– Решение о переводе Вернблума в атаку приняли заранее? Перед игрой держали этот вариант, а затем после того, какое давление оказывали на нас игроки "Урала", – сказал во флеш-интервью Гончаренко. – Мы знали, что можем играть верхом исходя из состояния поля.

Не хочу сказать, что силы покидали к концу матчу, это психология. Создавали много моментов, могли вести с более крупным счетом. Но когда ты не забиваешь, то начинаешь садиться ниже, чтобы удержать счет.

Травма Мариу? Будем надеяться, что все будет не очень серьезно. Пока не знаю, сколько он может пропустить. Варианты замены? Надо осознать, что с ним произошло. Нам удобно играть в три защитника, когда все здоровы. Будем принимать решение исходя из наличия игроков.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"