Виктор Гончаренко: "Березуцкие и Игнашевич еще могут помочь сборной России"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что защитники армейцев Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич еще смогут помочь сборной России.

34-летний Василий Березуцкий объявил о приостановке выступления за сборную России. 37-летний Игнашевич является рекордсменом сборной России – в его активе 120 матчей за национальную команду.

– К решению я отнесся с пониманием, – цитирует "Р-Спорт" Гончаренко. – Были ли с моей стороны советы? Что касается совета и подсказа, Вася (Березуцкий) один из тех футболистов, который достаточно хорошо понимает свое состояние и знает свой организм. Поэтому, если он так решил, мы должны уважать это решение. Но, тем не менее, мы все вместе должны надеяться, что еще помогут национальной сборной его опыт и класс.

Они каждый день передо мной, я вижу их состояние. Если они говорят, что им надо взять паузу, это еще не значит, что они не могут в определенных матчах помочь сборной. Поэтому, если понадобится... Они сильны физически. Это касается и Васи, и Игнашевича, то же самое могу сказать про Леху Березуцкого.