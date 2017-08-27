Виктор Гончаренко: "Арбитры вытирают о ЦСКА ноги"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Ахмата" (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что судейские ошибки в последнее время происходят против армейцев. Он также добавил, что очень сложно играть, когда арбитры помогают сопернику.
– Первое, что хочу сказать, что теперь у нас полярные эмоции, если сравнивать с теми, которые были несколько дней назад. Конечно, нам не хотелось проигрывать третий матч дома, – сказал Гончаренко. – К сожалению, нужно констатировать, что сейчас все судейские ошибки против нас. И то, что сегодня творил судья... Когда команда валяется, и арбитр этому способствует, мне тяжело понять. Плюс, конечно, засчитанный гол с явным нарушением. Мы после этого делали все возможное, чтобы забить и выиграть, несмотря на то, что находимся в плотном графике.
И еще раз скажу, против нас приезжают команды обороняться по системе "девять-ноль", а еще способствует судейский корпус тому, чтобы остановить нас. Мы почему-то не видим, чтобы такие грубые ошибки совершались против других команд. Более того, им во многих играх способствуют, а о нас позволяют себе вытирать ноги.
Мне, по большому счету, все равно по поводу какой-то дисквалификации, просто поймите: когда соперник глубоко обороняется, а судья ему всячески помогает, играть очень сложно. Тем более в плотном графике.
Семь ветров
Мирча Ганчаренка
20:30
Mad Butcher
Скорее используют как туалетную бумагу
20:30
Adios Amigos R...
Леннорыч уже не торт???
20:27
Юный Люцифер
Ралпачан Фляйшманъ Там для судьи эпизод сложный был. Боковой судья стоял на дальней от момента бровке и физически не мог увидеть, что мяч пересек линию поля (слишком далеко он находился), главный арбитр тоже занимал позицию, которая не позволяла ему увидеть этот эпизод. Судья за воротами мог это увидеть, но судей за воротами у нас тоже не используют.
20:26
Юный Люцифер
А почему Гончаренко не вспоминает о матче ЦСКА - СКА и ошибке арбитра в пользу ЦСКА (назначение пенальти после симуляции Дзагоева)
20:24
funyaka
АХАВХХАХАХАХХАХ! В ГОЛОСИНУ!
20:23
tagov
Витек уже забыл как Дзагоев балетом в Хабаровске занимался ))
20:23
kaduly
Первый раз судьи не вытащили ЦСКА,значит Гинер не зашёл в комнату арбитров
20:22
Ралпачан Фляйшманъ
вот вашим командочкам, петросяны и критики, забьют после такого, что кудрявцев сегодня учинил, тогда и будете Михайловича критиковать. всё он по делу сказал, Бодогосскому надо не отмазки своим придумывать, а дисциплину наводить. и медосмотры посерьезней проводить, чтобы откровенно слепые персонажи на линии не стояли.
20:22
Helicopter
Да ладно, прорвёмся.
20:19
Jean4
И не только они, но и Локо, Рубин, Ахмат...
20:19
FINIX
заныл. и кого это он имеет в виду - Мы почему-то не видим, чтобы такие грубые ошибки совершались против других команд. Более того, им во многих играх способствуют, а о нас позволяют себе вытирать ноги...
20:18
Верю в Крылья
Так расплакался бедняга.......
20:17
marksan
Прорвёмся! Мы армейцы!
20:15
atl4nt
Бывает и такое. Идём дальше
20:13