Виктор Гончаренко: "Арбитры вытирают о ЦСКА ноги"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Ахмата" (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что судейские ошибки в последнее время происходят против армейцев. Он также добавил, что очень сложно играть, когда арбитры помогают сопернику.

– Первое, что хочу сказать, что теперь у нас полярные эмоции, если сравнивать с теми, которые были несколько дней назад. Конечно, нам не хотелось проигрывать третий матч дома, – сказал Гончаренко. – К сожалению, нужно констатировать, что сейчас все судейские ошибки против нас. И то, что сегодня творил судья... Когда команда валяется, и арбитр этому способствует, мне тяжело понять. Плюс, конечно, засчитанный гол с явным нарушением. Мы после этого делали все возможное, чтобы забить и выиграть, несмотря на то, что находимся в плотном графике.

И еще раз скажу, против нас приезжают команды обороняться по системе "девять-ноль", а еще способствует судейский корпус тому, чтобы остановить нас. Мы почему-то не видим, чтобы такие грубые ошибки совершались против других команд. Более того, им во многих играх способствуют, а о нас позволяют себе вытирать ноги.

Мне, по большому счету, все равно по поводу какой-то дисквалификации, просто поймите: когда соперник глубоко обороняется, а судья ему всячески помогает, играть очень сложно. Тем более в плотном графике.

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат"