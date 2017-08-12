17:09 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Акинфеев будет играть без каких-либо ограничений, он мог бы выйти и на матч с "Тосно"


Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 6-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что его команде нужно сделать все для победы. Он также добавил, что вратарь Игорь Акинфеев, попавший в стартовый состав армейцев, будет играть без каких-либо ограничений.

– Календарь? В сегодняшнем матче не имеет значение, что было вчера, – сказал во флеш-интервью перед матчем Гончаренко. – Есть "Спартак", полный стадион. Надо делать все для победы, не обращая внимания на то, что было и что будет.

Акинфеев? Думаю, если бы была острая необходимость, он смог бы сыграть и с "Тосно". Никаких ограничений у него нет. Все ведущие игроки должны делать все возможное, чтобы выходить на поле в таких матчах.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

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Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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