Виктор Ганчаренко: "Все понимают, что никакой революции не будет"

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко заверил, что не намерен кардинально что-то менять в команде после ухода Леонида Слуцкого. В то же время белорусский специалист заметил, что он хорошо знаком с командой по прошлому сезону.

– Знаю возможности каждого, знаю характер каждого, что достаточно много непростых футболистов, – сказал Ганчаренко пресс-службе армейцев. – Но в команде, которая добивается многого, по-другому и быть не может. Тем не менее, реакция каждого футболиста мне известна. Не думаю, что нам понадобится длительное время на притирку. Все понимают, что не будет никакой революции. Будут только шаги, чтобы посмотреть на команду с другой стороны – так бы я сказал.