Виктор Ганчаренко: "Фанаты должны получать удовольствие от игры"

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в интервью клубной пресс-службе дал понять, что намерен расположить болельщиков к себе игрой команды. Также специалист лестно отозвался о новом стадионе армейского клуба.

– Ну и вопрос об армейских болельщиках. Рассчитываете ли на их теплый прием, как собираетесь выстраивать отношения?

– Достаточно много приятных воспоминаний. Хорошо, когда ты видишь поддержку в домашнем матче. Но более остро ты чувствуешь фанатов и их преданность на выездных играх. Я был по-хорошему удивлен тем, какая была поддержка у команды в двух матчах в Казани: в финале Кубка и в чемпионской игре с "Рубином". Много людей любят этот клуб и относятся к нему требовательно. Понятно, что, кроме достижения результата, фанаты должны получать удовольствие от игры. Сделаю все возможное со своей стороны, чтобы фанаты не были разочарованы. Хотелось бы сказать такую вещь: команде бывает иногда очень тяжело. В такие моменты необходима поддержка, а не критика. Критиковать очень легко, а пройти вместе тяжелый период, наверное, стоит дорогого.

– Способно ли вам, как тренеру, добавить сверхмотивации выступление на новой "Арене ЦСКА"?

– Я был по-хорошему впечатлен, когда приехал сюда с "Уфой". У меня есть опыт матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но когда вступаешь на такую арену, всегда есть дополнительная мотивация, чтобы показать себя с лучшей стороны.