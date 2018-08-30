Виктор Файзулин: "Стоит ждать моего возвращения в футбол в новом качестве"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Виктор Файзулин в интервью официальному сайту "СКА-Хабаровск" сказал, что во время поездки по Дальнему Востоку он занимался просмотром молодых игроков. 32-летний экс-футболист, родившийся в Находке, выступал за клуб из Хабаровска с 2004 по 2006 год.

– Стоит ли нам ждать возвращения Виктора Файзулина в футбол, но уже в ином качестве?

– Я думаю об этом. Думаю, ждать стоит. Вопрос в том, сколько ждать? У меня есть такие задачи, я не собираюсь целыми днями и месяцами только путешествовать. Я отдохнул, сейчас буду встречаться с людьми, думать, анализировать. Мы сейчас с со-инвесторами строим футбольный центр, он станет самым большим в Ленинградской области. Будем стараться развивать футболистов. Мне нравится, на самом деле, заниматься развитием молодых игроков. Я, в том числе, и по этому поводу ездил на Дальний Восток. Смотрел на ребят, на их тренировки. Пообщался с тренерами. За последнее время уехало на запад несколько пацанов из Уссурийска, из Находки. Значит футболисты на Дальнем Востоке есть. Но я в этом и не сомневался. Самый главный вопрос: как их развивать?