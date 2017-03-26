Виктор Файзулин: "Пробовал более нетрадиционные методы восстановления, чем иглоукалывание"

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин в интервью "СЭ" заявил, что рассчитывал вернуться в строй гораздо раньше, однако из-за высоких нагрузок колено неизменно опухало. В последний раз Файзулин выходил на поле 20 сентября 2015 года из-за рецидива повреждения колена.

– Вы вообще неоднократно были близки к возвращению в строй. Почему всякий раз все срывалось?

– В эти два года я не раз думал, что мне оставалось несколько недель до возвращения в строй. Но потом начинаю тренироваться с полной силой и понимаю, что еще далек от этого момента. Тренируешься-тренируешься, вроде все хорошо, но как только даешь чуть большую нагрузку на колено, оно начинает опухать. После матча с "Амкаром", когда я пока в последний раз играл за "Зенит", у меня колено опухло до такой степени, что боль стала невыносимой. И все сразу поняли, что нужно делать операцию.

– Но вы тогда вышли в основе и сыграли 80 минут. Неужели во время матча боли не было?

– Да, сыграл, но мне нельзя было проводить 80 минут. Я закончил играть, и сразу распухло колено. А через несколько недель мне провели первую операцию.

– Пробовали нетрадиционные методы восстановления?

– Пробовал. Не помогает. Но какие – не хочу говорить. Более нетрадиционные, чем иглоукалывание. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полное интервью Виктора Файзулина