Виктор Файзулин - о КНДР: "Как в СССР - спорт на каждом шагу, и все бесплатно"

Бывший полузащитник сборной России и "Зенита" Виктор Файзулин в интервью "СЭ" рассказал о сборах в КНДР, на которые он ездил в составе своего первого клуба – "Океана". Футболист отметил, что корейская республика напомнила ему СССР – много спорта и все бесплатно.

– Вы начинали в Находке. Какой там футбол?

– До 18 лет я жил в бараке вместе с командой. Комнаты маленькие, поэтому целый день приходилось проводить на улице. Тогда, кстати, наш "Океан" всех "бомбил" – весь город от этого на ушах стоял. Поэтому у детей другого выхода не было: либо на пляж, либо в футбол играть. А зимой – в хоккей.

– С "Океаном" вы ездили на сборы в КНДР. Как там все устроено?

– Ничего такого страшного не заметил, но необычные вещи были. Широкополосные дороги, а машин вообще нет – все на велосипедах. Люди ходят в красных галстуках и пилотках. Коммунизм же! Там как в Советском Союзе – спорт на каждом шагу, и все бесплатно. Дети тысячами на улице им занимаются: легкая атлетика, футбол… Да все что хочешь. Понятно, что люди гроши получают, но грусти в глазах я не заметил. Заходишь в магазин – там пустые прилавки, только конфеты. Прямо как в советское время.

– Главное, чтобы тебя за шпиона не приняли?

– Да, но с нами и намека на что-то подобное не было. Правда, люди не понимали как им вести себя с туристами. Даже наш переводчик был немного напуган. Помню, мы как-то в автобусе включили свою кассету – они тогда еще в ходу были. Он так внимательно слушал! У них-то по телевизору всего два канала: по одному мультики показывают, по другому – политические передачи. А однажды переводчик увидел в автобусе человека с эротическим журналом и забрал его. Он очень испугался. Может, его убить за это могли. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Файзулина – здесь