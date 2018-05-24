Виктор Файзулин - о карьере: "Остался осадок. Закончил, когда вышел на пик формы "

Бывший полузащитник сборной России и "Зенита" Виктор Файзулин в интервью "СЭ" признался, что не успел в полной мере раскрыться как футболист. Хавбек объяснил, что был вынужден уйти из спорта из-за в момент пика своей формы.

​Файзулин попрощался с сине-бело-голубыми после окончания сезона-2017/18 чемпионата России. Однако за клуб хавбек не играл последние два с половиной года из-за травмы.

– Как оцените карьеру?

– В целом, я доволен. Но есть небольшой осадок. Я не использовал свой потенциал по максимуму. Закончил, когда вышел на пик формы.

– Три самых ярких момента карьеры Файзулина.

– (Долгая пауза.)

– Неожиданно. Казалось, первый назовете сходу.

– О голе в ворота "Баварии" в полуфинале Кубка УЕФА все время говорят. А если говорить об эмоциях, то тогда чего-то особенного у меня не было. Серьезно говорю!

– Что же тогда на первом месте?

– Скорее всего, товарищеский матч с Бразилией на "Стэмфорд Бридж" в 2013 году (Файзулин открыл счет на 73-й минуте – Прим. "СЭ"). Вот там были эмоции! Но вообще я бы выделил не матчи, а этапы. Целый этап был с Адвокатом. Классный! При Спаллетти – тоже. При Виллаш-Боаше, когда кричалки "Оп, давай-давай" только появились. Таких эмоций даже от победы в Кубке УЕФА нет. Честно!

– И в 2008-м не было?

– Нет. Я чувствовал, будто так и должно было быть. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Файзулина – здесь