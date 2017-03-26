Виктор Файзулин: "О чем мне говорить с Луческу? Он видит меня только на костылях"

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин в интервью "СЭ" заявил, что все еще есть шансы на его возвращение на поле. В последний раз Файзулин сыграл 20 сентября 2015 года из-за рецидива повреждения колена.

– Есть шанс, что вы вернетесь на поле?

– Есть. Оперировавший меня недавно доктор сказал, что я на 95 процентов вернусь в большой футбол.

– С Мирчей Луческу хоть раз разговаривали?

– А о чем? О каком будущем можно сейчас говорить, если он меня постоянно на костылях видит? У Мирчи свои задачи, у меня – пока свои.

– Но вы все время на базе?

– Почти каждый день. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полное интервью Виктора Файзулина