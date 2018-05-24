Виктор Файзулин: "На любимой позиции на поле я отыграл только два года"

Бывший полузащитник сборной России и "Зенита" Виктор Файзулин в интервью "СЭ" признался, что за свою карьеру только два года играл на любимой позиции. Футболист пояснил, что его самые сильные выступления были при Лучано Спаллетти, когда он играл в середине поля выше опорной зоны.

Знаете, я анализировал свою карьеру, – рассказал Файзулин, – и понял: на любимой позиции я отыграл только два года.

– Что за позиция?

– Мне нравится схема, в которой есть один опорный полузащитник и два атакующих. При этом моя позиция здесь – чуть левее и выше опорного. Это моя родная позиция. Когда я пришел к Адвокату в 2008-м, в центре поля играли Зыря, Гарик, Ширл. На тренировках я понял, что не буду играть на своей позиции, придется заполнять другую нишу. Так и вышло, потому что Адвокат ставил меня на правый фланг. Причину я понимал: команде нужен был баланс, а я мог подыграть партнерам, отработать в обороне, если нужно. Постепенно привязался к этой позиции, хотя понимал: мой конкурент Домингес мастерством лучше, но не отбирает мячи, не бегает. Когда купили Данни, у меня проскакивали мысли: "А вдруг у него не пойдет, вдруг не вольется в коллектив?" Но на первой же тренировке я понял, что это за футболист. Пришлось еще целый год болтаться на разных позициях. При Спаллетти тоже было много конкурентов в центре: Широков, Семак, те же Денисов с Зыряновым. Только когда сломался кто-то из них, меня поставили на любимую позицию, и два-три года я отыграл сильно, в сборную попал. Капелло, кстати, использовал меня там же – в середине поля выше опорной зоны.

– Считалось, что вы были любимчиком Капелло. Согласны?

– Что значит любимчик? Думаю, это тот, кто нормально играет, выполняет распоряжения тренера. Если так, тогда у каждого тренера по пять любимчиков. Вне футбольного поля вообще не общался с Капелло. Я ему нужен был для реализации каких-то своих целей, а он мне – чтобы попасть на чемпионат мира. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Файзулина – здесь