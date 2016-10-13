14:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Файзулин: "Мне потребуется еще одно обследование"

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Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин по-прежнему не может вернуться к тренировкам в общей группе. 30-летний хавбек подчеркнул, что в ближайшее время отправится на медицинское обследование.

- Мне действительно потребуется еще одно обследование, но больше по поводу своей травмы я ничего не скажу, - приводит "Спорт день за днем" слова Файзулина.

Напомним, что последний раз 30-летний игрок появлялся на поле 30 сентября 2015 года в матче с "Амкаром" (1:1). Контракт Файзулина с "Зенитом" истекает летом 2018 года.

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http://www.sportsdaily.ru/news/viktor-fajzulin-mne-dejstvitelno-potrebuetsya-eshhe-odno-obsledovanie

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