Виктор Файзулин: "Хорошо, что я десять лет продержался после операции"

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин в интервью "СЭ" заявил, что бывший одноклубник Андрей Аршавин неверно истолковал информацию о его травме общественности. В последний раз Файзулин выходил на поле 20 сентября 2015 года из-за рецидива повреждения колена.

– Аршавин говорил, что у вас появился "артрит в результате операции в Находке". Он что-то перепутал?

– Вы знаете, что такое артрит? У меня его нет. Думаю, Андрей просто не до конца осведомлен, вот и все. Действительно, десять лет назад я перенес операцию на крестообразной связке, и это в дальнейшем сказалось на моем колене. Любая операция влечет за собой какие-то последствия.

– Операция была плохо проведена или восстановление было неправильным?

– Понимаете, когда в человеческий организм залезают, это уже ненормально. Еще хорошо, что я десять лет продержался! Бывает, люди и столько не могут отыграть после пластики крестообразной связки. После операции всегда сустав начинает работать по-другому – не так, как здоровый. Где-то связку перетянули, где-то недотянули – отсюда и проблемы.

– Но эта травма распространена в футболе. И люди играют спустя годы после операции.

– Конечно, бывают удачные операции. Но вы сейчас говорите о тех, кто на виду. А подумайте о тех, кто заканчивал карьеру через несколько лет после смены связки. Таких много, просто мы о них не знаем. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полное интервью Виктора Файзулина