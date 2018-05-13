Виктор Файзулин: "Думал, что мне будет гораздо тяжелее, и я буду рыдать"

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин рассказал, почему принял решение завершить карьеру. Напомним, что он не выходил на поле из-за травмы колена с 2015 года.

– Сложно ли было засыпать вчера? Сложно было после первого тайма, когда приближалось время. Ладошки реально потели, – сказал Файзулин в эфире "Зенит-ТВ". – Сидишь, у тебя стресс. Думал, что мне будет гораздо тяжелее, и я буду рыдать. Но я себя сдержал, потому что хотя бы что-то нужно было сказать.

– В какой момент вы для себя решили, что пора заканчивать?

– До конца верил, на самом деле. И точно решил, думаю, дней десять назад. Сложное ли решение? Для меня – нет. Я думал о том, что рано или поздно закончу. Просто не понимал, как себя будет вести мое колено. Несколько недель тренировался на натуральном поле, когда снега сошли, и понял, что не смогу играть в футбол. По крайней мере на таком уровне точно.

– Ожидали ли вы такого прощания?

– Спасибо им большое. Я знаю наших фанатов, они всегда так болели. Да, сейчас неудачный сезон, они подостыли. Когда в последний раз играл, помню как раз таких болельщиков.​