Виктор Булатов: "В борьбе за чемпионство отдаю предпочтение "Локомотиву"

Экс-хавбек "Спартака" и сборной России Виктор Булатов в интервью "СЭ" отметил, что у "Локомотива" больше шансов на чемпионство. Железнодорожники после 20 туров опережают красно-белых на 8 очков.

– Как "Спартаку" догнать "Локомотив" в чемпионской гонке?

– Для начала важно выиграть у конкурента в первой игре после перерыва. Это придаст "Спартаку" импульс. Но все равно у "Локомотива" шансов больше. Отрыв очень велик, а "Спартак" и "Зенит" играют слишком нестабильно. И потом, весной возобновятся еврокубки, игры пойдут через два дня на третий. В таком режиме тот же "Спартак" будет терять очки. А в Лиге Европы четвертьфинал станет большим успехом.

– "Спартак" победил в пяти последних турах, в том числе "Зенит" и ЦСКА. Это не внушает уверенности?

– Наиболее реальный претендент в борьбе с "Локомотивом" – именно "Спартак". Но пока что предпочтение я отдаю "Локо". А у "Спартака" нет стабильной игры. Все строится на мотивации и физической готовности. Когда кондиции не в порядке, "Спартак" выглядит неважно и оступается. Хотя надеюсь, конечно, что в последних десяти турах "Спартак" совершит чудо. (Александр МУЙЖЕНК)

Полное интервью Виктора Булатова