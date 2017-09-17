Виктор Булатов: "Тигиев - более надежный защитник, чем этот Петкович"

Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов выразил мнение, что Георгий Тигиев в обороне принесет клубу больше пользы, чем Марко Петкович. По словам ветерана, по вине Петковича красно-белые пропустили два мяча в концовке матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2).

– Против "Тосно" Тигиев сыграл нормально, с его фланга соперник практически не проводил острых атак, - считает Булатов. - Если парень из-за травмы колена выбыл надолго – это потеря. В Лиге чемпионов рассчитывать на Тигиева пока рановато. Но в матчах российского первенства как игрок обоймы он бы пригодился. В любом случае защитник более надежный, чем этот Петкович. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Булатова