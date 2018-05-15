Виктор Булатов: "Ташаеву лучше перейти в "Спартак"

Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов выразил свое мнение по поводу развития карьеры полузащитника "Динамо" Александра Ташаева, на которого претендуют красно-белые и "Зенит". Футболист отметил, что "Спартак" - лучший вариант для молодого хавбека.
– Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что 23-летнему Ташаеву не стоит летом уходить в другую команду. Согласны?
– Думаю, для прогресса Ташаеву лучше перейти в "Спартак", которому предстоит выступать в Лиге чемпионов. Плюс у красно-белых у него будут более сильные партнеры. Ташаев сейчас на взлете, и для него такой переход станет шагом вперед.
– А если выбирать между "Спартаком" и "Зенитом"?
– В Петербурге новый главный тренер еще должен определиться, нужен ли ему этот футболист или нет.
– Ташаев прибавляет именно под руководством Хохлова. Может, ему вообще не стоит сейчас менять обстановку?
– Это тоже неплохой вариант. Это лучше, чем идти в "Зенит", который пока не определился с тренером. Но если, например, Массимо Каррера лично захочет видеть этого игрока у себя, то наилучший вариант – "Спартак".
В прошедшем чемпионате России на счету 23-летнего Ташаева 7 голов и столько же результативных передач в 27 матчах. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Дмитрий Хохлов: "Ташаеву нет смысла покидать "Динамо" и переходить в "Зенит" или "Спартак"
Дмитрий Хохлов: "Ташаеву нет смысла покидать "Динамо" и переходить в "Зенит" или "Спартак"
- Дмитрий Хохлов
- Динамо Мн (Футбол)
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Виктор Булатов
- Лига чемпионов
- Массимо Каррера
- Александр Ташаев
Millwall82
Ташаеву наверное годик в Динамо еще посидеть надо, хотя Зениту кто-то вместо Шатова нужен.
14:31
Millwall82
karlikf1, Ну Наба гарантировано будет в основе в следующем сезоне. А вот Оздоев редкий лимитный шлак уровня ФНЛ, он и в Рубине то был игроком ротации.
14:30
karlikf1
У нас из Рубина двое зимой ушли прогрессировать в К Газпром и оба плотно осели там на лавке: Оздоев и Набиуллин. Хорошо, плотно так укутавшись в одеяла сидят на лавке и "прогрессируют". До того дошёл их "прогресс", что оба не были включены даже в расширенный список и пропускают домашний чемпионат мира, а ведь до перехода оба регулярно играли, а не сидели и оба считались кандидатами в сборную. Иди, Ташаев, туда-же, они подвинутся на лавочке. Я уж не рассуждаю про Новосельцева, который тоже ушёл в Питер прогрессировать и многих других, фамилии которых все итак знают.
14:28