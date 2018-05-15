Виктор Булатов: "Ташаеву лучше перейти в "Спартак"

Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов выразил свое мнение по поводу развития карьеры полузащитника "Динамо" Александра Ташаева, на которого претендуют красно-белые и "Зенит". Футболист отметил, что "Спартак" - лучший вариант для молодого хавбека.

– Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что 23-летнему Ташаеву не стоит летом уходить в другую команду. Согласны?

– Думаю, для прогресса Ташаеву лучше перейти в "Спартак", которому предстоит выступать в Лиге чемпионов. Плюс у красно-белых у него будут более сильные партнеры. Ташаев сейчас на взлете, и для него такой переход станет шагом вперед.

– А если выбирать между "Спартаком" и "Зенитом"?

– В Петербурге новый главный тренер еще должен определиться, нужен ли ему этот футболист или нет.

– Ташаев прибавляет именно под руководством Хохлова. Может, ему вообще не стоит сейчас менять обстановку?

– Это тоже неплохой вариант. Это лучше, чем идти в "Зенит", который пока не определился с тренером. Но если, например, Массимо Каррера​ лично захочет видеть этого игрока у себя, то наилучший вариант – "Спартак".



В прошедшем чемпионате России на счету 23-летнего Ташаева 7 голов и столько же результативных передач в 27 матчах. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Дмитрий Хохлов: "Ташаеву нет смысла покидать "Динамо" и переходить в "Зенит" или "Спартак"

Дмитрий Хохлов: "Ташаеву нет смысла покидать "Динамо" и переходить в "Зенит" или "Спартак"