Виктор Булатов: "Разгром "Спартака" – недоразумение"

Бывший полузащитник "Крыльев" и "Спартака", а ныне главный тренер "Торпедо" Виктор Булатов выразил мнение, что крупное поражение красно-белых в матче 16-го тура премьер-лиги с самарцами (0:4) – случайность. При этом специалист отдал должное хозяевам.

– Что же стряслось со "Спартаком" в Самаре?

– На мой взгляд, такой результат – недоразумение. Конечно, надо отдать должное "Крыльям", которые с приходом Скрипченко перестроились и заиграли совсем в другой футбол. При Веркаутерене команда действовала строго от обороны, в пять защитников. Позиционное нападение отсутствовало напрочь. Впереди ставка была на скорость Молло, мощь Корниленко и контратаки.

Скрипченко изменил схему?

– Да. Теперь там четыре защитника, наладилось взаимодействие в атаке. Команда ожила. Отсюда семь голов в последних двух матчах. В Самаре добротный подбор футболистов, есть креативные ребята вроде Молло, который не затерялся бы в любом российском топ-клубе. С таким составом "Крылья" вполне могут рассчитывать на попадание в восьмерку. Когда с Веркаутереном опустились на последнее место, у меня это просто не укладывалось в голове! (Александр КРУЖКОВ)

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