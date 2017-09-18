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00:25 | Футбол — РФПЛ

Виктор Булатов: "Каррера начал шарахаться. Это не ротация, а чехарда"


Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов выразил мнение, что главный тренер клуба Массимо Каррера не знает, как вывести команду из кризиса. Чемпионы страны сегодня потеряли очки в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2), пропустив два мяча в концовке встречи при игре в большинстве. 

– Есть ощущение, что Каррера поплыл?

– К сожалению, есть. Порой кажется, он просто не знает, что делать! Вот и начал шарахаться. Отсюда непонятные перестановки в составе, неоправданные замены, перевод лидеров в запас… Это уже не ротация, а чехарда. Нервозность тренера передается футболистам, которые явно растеряли уверенность. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Булатова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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