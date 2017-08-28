Виктор Альварес: "Только в России узнал, что есть особые правила о выходе из автобуса"

Защитник тульского "Арсенала" Виктор Альварес отметил, что не хотел бы сравнивать свою команду с каким-то клубом из чемпионата Испании. Он также добавил, что узнал об особых правилах выхода из автобуса только после переезда в Россию.

Ранее КДК РФС не раз штрафовал "Арсенал" за неправильный выход их автобуса, однако позже отменил штрафы. Согласно техническому регламенту, по прибытии на стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3-5 секунд.

– На какой клуб Испании по стилю игры похож "Арсенал"?

– Не хотел бы сравнивать. Вы сами можете подобрать пример. В нашей команде ценю характер, чувство взаимовыручки, мы стараемся навязать сопернику борьбу на каждом участке поля, – приводит пресс-служба клуба слова Альвареса. – Красно-желтые цвета "Арсенала" напоминают цвета флагов Испании и Каталонии. А вот красно-желтых команд в Примере, по-моему, нет.

– В Испании футболисты, прибывая на матч, обязаны выходить через переднюю дверь автобуса?

– Нет. Только в России я узнал, что есть такие правила. Теперь я понимаю, почему мы так странно выходим из автобуса (смеется).

– Что-то еще вас удивляет?

– В чемпионате России мало отличий, футбол есть футбол. Только с содроганием жду, когда наступят русские холода.