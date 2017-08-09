Виктор Альварес: "Спартак" выступал не основным составом? Это ни капельки не облегчило нам жизнь"

Защитник "Арсенала" Виктор Альварес рассказал, что поражение в матче со "Спартаком" (0:2) омрачило его дебют в премьер-лиге. Игрок считает, что экспериментальный состав красно-белых не облегчил жизнь команде.

– Не нужно дополнительно говорить, что мы играли против "Спартака", – сказал Альварес. – Не знал, что красно-белые будут выступать фактически вторым составом. Но это ни капельки не облегчило нам жизнь. Все они качественные сильные футболисты, поэтому получился сложный матч.

– Это ваш первый матч в России. Как оцените дебют?

– Были бы немножко другие эмоции, если бы случился положительный результат. Поражение омрачило его. Нам есть куда расти. У нас все впереди. (Павел ГУРЕВИЧ)