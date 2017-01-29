17:15 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Видеотрансляция матча ЦСКА - "Хорсенс"

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ЦСКА на сборе в Кампоаморе проведет товарищеский матч против датского клуба "Хорсенс".

Стартовый состав: Чепчугов, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Миланов, Вернблум, Фернандес, Головин, Дзагоев, Чалов, Ионов.

Запасные: Помазун, Овчинников, Набабкин, Щенников, Кучаев, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник Василий Березуцкий, полузащитники Зоран Тошич и Бибрас Натхо, нападающие Витинью и Аарон Оланаре пропускают встречу – их тренировочный процесс персонализирован.

Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Хорсенс"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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cska+

Ну вот, наконец-то, мы увидели как футболисты ЦСКА комбинируют, знают кому куда бежать при любых ситуациях на поле, чего не было при прежнем тренере. Чувствуется, что у команды есть тренер. С Гончаренко вполне может сможем и за первое место побороться!

19:17 29 января

Нубяшка

Халзан кони то хоть в каком то красивом месте играют а свинки как обычно в свинарнике

18:08 29 января

Халзан

Уха-ха))))))))))))))) Спартак хоть на каком то а на стадионе играет а кони в каком то карьере с глинистыми стенами)))))) нищеброды)) наверно и овес уже на исходе))))

17:54 29 января

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