Видеотрансляция матча ЦСКА - "Хорсенс"

ЦСКА на сборе в Кампоаморе проведет товарищеский матч против датского клуба "Хорсенс".

Стартовый состав: Чепчугов, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Миланов, Вернблум, Фернандес, Головин, Дзагоев, Чалов, Ионов.

Запасные: Помазун, Овчинников, Набабкин, Щенников, Кучаев, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник Василий Березуцкий, полузащитники Зоран Тошич и Бибрас Натхо, нападающие Витинью и Аарон Оланаре пропускают встречу – их тренировочный процесс персонализирован.

Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Хорсенс"