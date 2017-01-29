Видеотрансляция матча ЦСКА - "Хорсенс"

ЦСКА на сборе в Кампоаморе проведет товарищеский матч против датского клуба "Хорсенс".
Стартовый состав: Чепчугов, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Миланов, Вернблум, Фернандес, Головин, Дзагоев, Чалов, Ионов.
Запасные: Помазун, Овчинников, Набабкин, Щенников, Кучаев, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник Василий Березуцкий, полузащитники Зоран Тошич и Бибрас Натхо, нападающие Витинью и Аарон Оланаре пропускают встречу – их тренировочный процесс персонализирован.
Матч начнется в 17.30 по московскому времени.
cska+
Ну вот, наконец-то, мы увидели как футболисты ЦСКА комбинируют, знают кому куда бежать при любых ситуациях на поле, чего не было при прежнем тренере. Чувствуется, что у команды есть тренер. С Гончаренко вполне может сможем и за первое место побороться!
19:17 29 января
Нубяшка
Халзан кони то хоть в каком то красивом месте играют а свинки как обычно в свинарнике
18:08 29 января
Халзан
Уха-ха))))))))))))))) Спартак хоть на каком то а на стадионе играет а кони в каком то карьере с глинистыми стенами)))))) нищеброды)) наверно и овес уже на исходе))))
17:54 29 января