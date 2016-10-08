Видеотрансляция матча ЦСКА – "Анжи"

В субботу, 8 октября, в 14.00 на базе в Ватутинках ЦСКА (без игроков, вызванных в национальные сборные) проведет товарищеский матч с "Анжи".

Стартовый состав ЦСКА: Чепчугов, А.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Гордюшенко, Натхо, Ионов, Олейников, Чалов.

Запасные: П. Овчинников, Маклаков, Пухов, Жамалетдинов.