Видеотрансляция матча ЦСКА – "Анжи"

В субботу, 8 октября, в 14.00 на базе в Ватутинках ЦСКА (без игроков, вызванных в национальные сборные) проведет товарищеский матч с "Анжи".
Стартовый состав ЦСКА: Чепчугов, А.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Гордюшенко, Натхо, Ионов, Олейников, Чалов.
Запасные: П. Овчинников, Маклаков, Пухов, Жамалетдинов.
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ЦСКА -вперед !!! пороть анжи и спортаг...
14:58
foreverCSKAforever
Укурок, у Анжи в соперниках ЦСКА, а не Бромантак.
14:25
Митяй Антибомж
Вперёд, Анжи! Дави наркошей!
14:09