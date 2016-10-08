13:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Видеотрансляция матча ЦСКА – "Анжи"

Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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В субботу, 8 октября, в 14.00 на базе в Ватутинках ЦСКА (без игроков, вызванных в национальные сборные) проведет товарищеский матч с "Анжи".

Стартовый состав ЦСКА: Чепчугов, А.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Гордюшенко, Натхо, Ионов, Олейников, Чалов.

Запасные: П. Овчинников, Маклаков, Пухов, Жамалетдинов.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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71

ЦСКА -вперед !!! пороть анжи и спортаг...

14:58

foreverCSKAforever

Укурок, у Анжи в соперниках ЦСКА, а не Бромантак.

14:25

Митяй Антибомж

Вперёд, Анжи! Дави наркошей!

14:09

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