Видео: врач "Енисея" рассказывает о травмах футболистов. Это надо видеть

Врач "Енисея" Владислава Безденежная рассказала о травмах футболистов команды в видео на официальном Youtube-канале клуба. Сразу пять футболистов красноярцев не смогут принять участие в матче 17-го тура чемпионата России против ЦСКА, матч состоится 8 декабря в 15.00 (мск).

Полузащитник Александр Харитонов на одной из тренировок получил повреждение медиальной боковой связки. Восстановление займет три недели. У защитника Алексея Грицаенко диагностировали частичное повреждение латерально коллатеральной связки в области прикрепления малоберцовой кости. Российский спортсмен пропустит около трех недель.

Медицинское обследование выявило нарушение работы сухожилия камболовидной мышцы футболиста Раде Дугалича. Сербский игрок будет лечиться около трех-четырех недель. Хавбек Михаил Костюков продолжает процесс реабилитации. Игрок начал новый восстановительный цикл.

Полузащитник Егор Иванов проходит курс специальных тренировок в тренажерном зале после травмы крестообразных связок колена. Игрок средней линии "Енисея" не сможет появиться на поле минимум до конца весны.

ЦСКА - "Енисей": чемпионат России, онлайн-трансляция, 8 декабря, начало – в 15.00 (мск).