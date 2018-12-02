Видео из раздевалки "Спартака". Поздравления Глушакова, окровавленный Ребров, победный снимок

Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео из раздевалки клуба после матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1). В концовке встречи травму получил вратарь Артем Ребров. Матч он доигрывал с перебинтованной головой. На видео из раздевалки попали кадры с его ранами.

😱 Что творится в победной раздевалке? Показываем эмоции команды после успеха в дерби с @fclokomotiv! 🔴⚪️🔝#СпартакЛокомотив – 2:1 pic.twitter.com/JAOY8ytmkB – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 декабря 2018 г.