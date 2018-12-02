23:26 2 декабря | Футбол — РПЛ

Видео из раздевалки "Спартака". Поздравления Глушакова, окровавленный Ребров, победный снимок

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Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео из раздевалки клуба после матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1). В концовке встречи травму получил вратарь Артем Ребров. Матч он доигрывал с перебинтованной головой. На видео из раздевалки попали кадры с его ранами.

Спартак - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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